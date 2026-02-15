Ο Δήμος Ντικούδης έστειλε το οργισμένο μήνυμά του μετά το ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Λίγες ώρες μετά το τρομερό ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου και τη νίκη του Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας με 78-77 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL μιλώντας στην ΕΡΤ αναφερόμενος σε πρώτο ενικό, χωρίς να ξεκαθαρίζει για ποιον μιλάει, ήρθε η «απάντηση» από τον Δήμο Ντικούδη.

«Είναι μια νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν σας φοβόμαστε! Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε δεν σας φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις.Το κατάλαβες; Είσαι μικρός είσαι λίγος ότι και να κάνεις δεν σε φοβόμαστε δεν εκβιαζόμαστε δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους!», ήταν τα συναισθηματικώς φορτισμένα λόγια του Ηλία Παπαθεοδώρου που παραπέμπουν έως και φωτογραφίζουν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει πανομοιότυπη φράση.

Σε συνέχεια των παραπάνω γεγονότων, ο Δήμος Ντικούδης, υπεύθυνος εθνικών ομάδων της ΕΟΚ, δεξί χέρι του προέδρου και μέλος του Δ.Σ., προέβη σε ανάρτηση στα social media χωρίς να ονοματίζει αλλά φωτογραφίζοντας με τη σειρά του τον προπονητή του Αμαρουσίου.

«Όταν δεν μπορείς να προπονήσεις πλέον και είσαι κοντά στον υποβιβασμό ενός κλαμπ 2 εκατομμυρίων μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα στον γ@@@@ο καθρέφτη».