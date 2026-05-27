Η Αναντολού Εφές δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην Τουρκ Τέλεκομ και έκανε το 1-0 στα προημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε την Τουρκ Τέλεκομ για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος επικρατώντας με 86-75 για το 1-0 στη σειρά.

Για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ξεχώρισε ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ο Βενσάν Πουαριέ με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πίσω τους ακολούθησε ο Σέιν Λάρκιν με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 11 ασίστ κάνοντας double double.

Ο Τζόρνταν Άσερ προσπάθησε για την Τουρκ Τέλεκομ με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ μαζί με τον Κάιλ Αλεξάντερ των 12 πόντων, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για να κάνουν οι φιλοξενούμενοι ο break.

Αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο που η Τουρκ Τέλεκομ παρέμεινε ανταγωνιστική, η Εφές είχε τα ηνία και μετά την ανάπαυλα δεν κοίταξε ξανά πίσω της χτίζοντας μέχρι και διψήφιο προβάδισμα 14 πόντων κλείνοντας την αναμέτρηση στο +11.

Tα δεκάλεπτα: 20-21, 45-36, 68-61, 86-75