Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται σήμερα στην Αθήνα (15/02) για να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.

Ολόκληρος ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στον... αστερισμό του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που έρχεται για να ταράξει για τα καλά τα... νερά της Ευρώπης.

Μετά τη θητεία του στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Φοίνιξ Σανς, ο Αμερικανός φόργουορντ αποφάσισε να επιστρέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι.

Η άφιξή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, με την ακριβή ώρα να έχει αποφασιστεί να μην γίνει γνωστή. Ο λόγος είναι η αφοσίωση της ομάδας στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που ακολουθεί τις επόμενες μέρες στην Κρήτη, γι' αυτό δεν θα υπάρξει και η καθιερωμένη υποδοχή θέλοντας η άφιξη να πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο παίκτης θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Εργκίν Άταμαν από αύριο και είναι άγνωστο ακόμα το πότε θα είναι διαθέσιμος ενόψει και του Κυπέλλου, με τον Χρήστο Σερέλη να δηλώνει μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε:

«Δε γνωρίζω αν θα παίξει στην Κρήτη, το παιδί δεν έχει έρθει καν ακόμα. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης που θα βοηθήσει σε πολλές θέσεις και να μας βοηθήσεις να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά και στην άμυνα και στην επίθεση αλλά το δίκαιο είναι να περιμένουμε να έρθει να μπει στην ομάδα και να μιλήσουμε μετά. Θέλω να πω ότι ούτως η άλλως σε κάθε παιχνίδι είτε τώρα είτε είχαμε τραυματίες είτε όχι έχουμε το ρόστερ για να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το έχουμε κάνει. Προφανώς ένας τέτοιος παίκτης θα μας δώσει κάτι ακόμα παραπάνω για να έχουμε κάποια σχήματα και άλλους τρόπους να επιτεθούμε».