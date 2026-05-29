Τουρκ Τέλεκομ - Αναντολού Εφές 70-77: Έκανε το καθήκον της και πέρασε στα ημιτελικά με οδηγό τον Λάρκιν
Η Αναντολού Εφές πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Τουρκ Τέλεκομ με 77-70 και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως είδε τους γηπεδούχους να αντιδρούν δυναμικά στην τέταρτη περίοδο και με επιμέρους 13-0 να παίρνουν προβάδισμα (65-61), βάζοντας «φωτιά» στο παιχνίδι.
Σε εκείνο το σημείο, όμως, η εμπειρία της Εφές έκανε τη διαφορά. Ο Σέιν Λάρκιν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με καθοριστικό τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του (70-72), πριν ο Βενσάν Πουαριέ με εύστοχες βολές «σφραγίσει» τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Ο Λάρκιν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Πουαριέ με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για την Τουρκ Τέλεκομ ξεχώρισε ο Τζαλίν Σμιθ με 18 πόντους, ενώ από 15 πρόσθεσαν οι Μάρκο Σιμόνοβιτς και Τζόρνταν Άσερ.
Στα ημιτελικά, η Εφές περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Έροκσπορ (1-0).
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 31-37, 54-61, 70-77
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.