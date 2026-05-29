Η Αναντολού Εφές επικράτησε εκτός έδρας της Τουρκ Τέλεκομ με 77-70 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος, με τον Σέιν Λάρκιν να κάνει τη διαφορά.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως είδε τους γηπεδούχους να αντιδρούν δυναμικά στην τέταρτη περίοδο και με επιμέρους 13-0 να παίρνουν προβάδισμα (65-61), βάζοντας «φωτιά» στο παιχνίδι.

Σε εκείνο το σημείο, όμως, η εμπειρία της Εφές έκανε τη διαφορά. Ο Σέιν Λάρκιν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με καθοριστικό τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του (70-72), πριν ο Βενσάν Πουαριέ με εύστοχες βολές «σφραγίσει» τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Λάρκιν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Πουαριέ με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για την Τουρκ Τέλεκομ ξεχώρισε ο Τζαλίν Σμιθ με 18 πόντους, ενώ από 15 πρόσθεσαν οι Μάρκο Σιμόνοβιτς και Τζόρνταν Άσερ.

Στα ημιτελικά, η Εφές περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Έροκσπορ (1-0).

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 31-37, 54-61, 70-77