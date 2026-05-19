Αναντολού Εφές: Χειρουργείο ο Κορντινιέ - Το διάστημα που θα μείνει εκτός
Η Αναντολού Εφές ενημέρωσε πως ο Αϊζάια Κορντινιέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην πατρίδα του, τη Γαλλία.
Έτσι, ο Κορντινιέ θα αναγκαστεί να μείνει στα πιτς για περίπου τέσσερις μήνες, όπως έκανε γνωστό η ομάδα στέλνοντας τα περαστικά της στον παίκτη της και δίνοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση.
Φέτος στη EuroLeague, o Koρντινιέ μέτρησε ως μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.
Oyuncumuz Isaïa Cordinier, bugün ülkesi Fransa'da ameliyat oldu.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 18, 2026
Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık, sporcumuzun sahalardan yaklaşık 4 ay uzak kalacağını belirtti.
Get well soon Isaïa! pic.twitter.com/nCSt4FVy4q
