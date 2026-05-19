Ο Αϊζάια Κορντινιέ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με την Αναντολού Εφές να ανακοινώνει το διάστημα που θα μείνει εκτός.

Η Αναντολού Εφές ενημέρωσε πως ο Αϊζάια Κορντινιέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην πατρίδα του, τη Γαλλία.

Έτσι, ο Κορντινιέ θα αναγκαστεί να μείνει στα πιτς για περίπου τέσσερις μήνες, όπως έκανε γνωστό η ομάδα στέλνοντας τα περαστικά της στον παίκτη της και δίνοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Φέτος στη EuroLeague, o Koρντινιέ μέτρησε ως μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.