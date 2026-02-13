Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
O Γουέιντ Μπόλντγουιν σε χρόνο «μηδέν» ευστόχησε σε buzzer beater και χάρισε στη Φενέρ τη νίκη μέσα στο Telekom Center Athens με 83-85.
Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα 10 ματς έως και την ολοκλήρωση των αγώνων.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στην Euroleague ύστερα από 15 μέρες και το Final 8 του Κυπέλλου με την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (26/2, 21:15).
Το πρόγραμμα
- 29η αγωνιστική (26/02, 21:15): Παναθηναϊκός - Παρί
- 30η αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (12/03, 21:30): Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
- 32η αγωνιστική (12/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 33η αγωνιστική (24/03, 18:00): Dubai BC - Παναθηναϊκός
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
