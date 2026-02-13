Μετά το Final 8 του Κυπέλλου, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Παρί στις 26 Φεβρουαρίου. Δείτε το πρόγραμμα των «πρασίνων» έως το τέλος της regular season.

O Γουέιντ Μπόλντγουιν σε χρόνο «μηδέν» ευστόχησε σε buzzer beater και χάρισε στη Φενέρ τη νίκη μέσα στο Telekom Center Athens με 83-85.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα 10 ματς έως και την ολοκλήρωση των αγώνων.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στην Euroleague ύστερα από 15 μέρες και το Final 8 του Κυπέλλου με την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (26/2, 21:15).

Το πρόγραμμα