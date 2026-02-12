Τι είπε ο Άταμαν για τη μεταγραφή του Χέιζ - Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

Ο Έργκιν Άταμαν στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του Χέιζ Ντέιβις στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια της Media Day, ο Έργκιν Άταμαν ρωτήθηκε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» τον Χέιζ - Ντέιβις, με το ίδιο να απαντάει χωρίς να αναφέρεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν για τον Χέιζ - Ντέιβις:

«Τώρα σκέφτομαι το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή, αύριο έχουμε μεγάλο παιχνίδι. Αν κερδίσουμε, θα βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία και είμαι συγκεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι».