Τι είπε ο Άταμαν για τη μεταγραφή του Χέιζ - Ντέιβις στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.
Κατά τη διάρκεια της Media Day, ο Έργκιν Άταμαν ρωτήθηκε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» τον Χέιζ - Ντέιβις, με το ίδιο να απαντάει χωρίς να αναφέρεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν για τον Χέιζ - Ντέιβις:
«Τώρα σκέφτομαι το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή, αύριο έχουμε μεγάλο παιχνίδι. Αν κερδίσουμε, θα βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία και είμαι συγκεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι».
