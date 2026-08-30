Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της επιστροφής του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Η Γαλλία κατάφερε να πάρει 2/2 νίκες στα παράθυρα του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στην πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης, κέρδισε τη Σλοβενία με 92-67, ενώ τη δεύτερη, πήρε διπλό στην έδρα της Σουηδίας με 84-69.

Καλό αγωνιστικό πρόσωπο στα δύο αυτά παιχνίδια, έδειξε ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Με τη Σλοβενία είχε 9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ κόντρα στη Σουηδία, είχε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Ο Γάλλος γκαρντ που είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού, ανυπομονεί να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα. Έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» και έγραψε «διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι».

Η ανάρτηση του Φρανσίσκο

«Σύντομα στο νέο μου σπίτι. Διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι, ίδιο χρώμα».

Now soon New Home,different Team Same Goals and Same Color ☘️ — Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) August 30, 2026

Παράλληλα η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε περαιτέρω φωτογραφίες (30/08) από την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας της προετοιμασίας, όπου απεικονίζονται οι πρωταγωνιστές του Τριφυλλιού. Εκτός από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κλέβουν την παράσταση οι Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος, Μωραΐτης, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Γκραντ και Κουζέλογλου. Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός αναμένει να ενταχθούν στην προετοιμασία του και οι αθλητές που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.