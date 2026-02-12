O Tζέριαν Γκραντ με ανάρτηση του παρομοίασε τον Παναθηναϊκό με το Space Jam!

Τεράστια κίνηση για τον Παναθηναϊκό, αφού έκανε δικό του τον Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις. Ο MVP του Final Four του 2025 είναι πλέον παίκτης των πράσινων, όντας ακόμα ένα όπλο στα χέρια του Αταμάν. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, οι πράσινοι κέρδισαν τις Φενέρ και Χάποελ Τελ Αβίβ που επίσης ήθελαν τον παίκτη και τον διεκδικήσαν.

Ο Τζέριαν Γκραντ έδειξε τον ενθουσιασμό του για την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις και με story του στο instagram παρομοίασε το ρόστερ του Παναθηναϊκού με τo Space Jam και τους Monstars που πήγαν κόντρα στον Μάικλ Τζόρνταν και την παρέα του στην γνωστή ταινία.