Το συμβόλαιο του Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό του δίνει μία θέση στους 5 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague.

Εδώ και μερικές ώρες ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς τα ξημερώματα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram ανακοίνωσε την είδηση... βόμβα.

Φυσικά, για να γίνει η μεγάλη ανατροπή και ο Αμερικάνος φόργουορντ να αφήσει στα... κρύα του λουτρού την Χάποελ Τελ Αβίβ, στο «τριφύλλι» χρειάστηκε να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τόσο βαθιά που το τελευταίο τους μεταγραφικό απόκτημα να μπει στην λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της διοργάνωσης...

Το συμβόλαιο που του προσέφεραν οι «πράσινοι» και είναι για συνεργασία 2,5 ετών όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι ύψους 10.000.000 ευρώ. Κοινώς 4.000.000 για κάθε σεζόν.

Βέβαια, εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως δεν είναι ούτε ο πιο ακριβοπληρωμένος της Euroleague, ούτε του Παναθηναϊκού. Οι θέσεις αυτές ανήκουν στον Βασίλιε Μίσιτς και στον Κέντρικ Ναν αντίστοιχα.

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι της Euroleague

Βασίλιε Μίτσιτς 5.000.000

Κέντρικ Ναν 4.500.000

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις 4.000.0000

Σέιν Λάρκιν 3.750.000

Σάσα Βεζένκοβ 3.700.000