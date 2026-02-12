Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για τη σπουδαία κίνηση του Παναθηναϊκού με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ο οποίος θα προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και στοιχεία που ήθελαν οι «πράσινοι».

Και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς (ή σχεδόν κανείς) ακούστηκε εκκωφαντικά ο κρότος: Μπουμ! Η βόμβα Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις «έσκασε» και ο 31χρονος φόργουορντ θα αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2.5 χρόνια.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν κάνει οι «πράσινοι» τα τελευταία χρόνια βάσει βιογραφικού, ζήτησης, αξίας, προσωπικότητας, εμπειρίας, ταλέντου και επίδρασης που μπορεί να έχει ένας παίκτης σε μια ομάδα. Σε οποιαδήποτε και αν πήγαινε. Αυτομάτως θα την ανέβαζε ένα και δύο και τρία επίπεδα. Είναι μια κίνηση που έκανε αίσθηση σε ολόκληρη την Euroleague καθώς πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος αλλάζει τις ισορροπίες.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 24ωρα ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις και παρά το αρχικό «όχι» του Αμερικανού φόργουορντ, όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω αλλά περίμενε στην γωνία για το μεγάλο μπάσιμο όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά το Gazzetta με το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Οι «πράσινοι» είχαν πάρει προβάδισμα στην κούρσα από τη στιγμή που ο παίκτης ήταν αρκετά διστακτικός στο να μετακομίσει στο Ισραήλ και «χτύπησαν» την κατάλληλη στιγμή.

Η απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις θα έχει πολλαπλά οφέλη. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει καλά πολύ καλά τι παίκτη πήρε. Γνωρίζει πολύ καλά τι μπορεί να πάρει από εκείνον και πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Και θα έχει τον συγκεκριμένο παίκτη για τα επόμενα 2.5 χρόνια στο ρόστερ του. Μια κίνηση με παρόν αλλά και με μέλλον καθώς ενισχύει ακόμα περισσότερο τον κορμό των τελευταίων ετών.

Θα πει κάποιος ότι στο NBA δεν… έπιασε. So what θα απαντήσω εγώ. Ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος που στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πέρασε και δεν ακούμπησε αλλά στην Ευρώπη μπορεί και κάνει την διαφορα! Να θυμηθώ τον Μίτσιτς; Τον Βεζένκοβ; Οπότε το NBA δεν αποτελεί κριτήριο για το αν ένας παίκτης είναι πραγματικά καλός και μπορεί να κουμπώσει ιδανικά στην Euroleague. Και αν μη τι άλλο ο Χέιζ - Ντέιβις το έχει αποδείξει και μάλιστα εμφατικά.

Φυσικά τα εύσημα οφείλονται στην διοίκηση του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το front office της ομάδας οι οποίοι «δούλεψαν» για αυτήν την σπουδαία μεταγραφή και στο τέλος δικαιώθηκαν. Και φυσικα με το αζημίωτο, καθώς τα 10 εκατομμύρια δολάρια για 2.5 χρόνια θεωρείται (και είναι) τεράστιο ποσό.

Δεν ξέρω εάν η ηχηρή σφαλιάρα από τον Άρη «αφύπνισε» τους πάντες αλλά έκτοτε τα πάντα άρχισαν να παίρνουν τον δρόμο τους. Χωρίς να βγαίνει τίποτε στην επιφάνεια. Πράγματι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ΜΗΝ παίζει καλά και να ΜΗΝ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι (όπως μας είπε και ο Κώστας Σλούκας στο περιθώριο των Gazzetta Awards 2025) αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να άφηναν την ομάδα στην τύχη της.

Και ο Χέιζ - Ντέιβις αποτελεί τον ΠΛΕΟΝ κατάλληλο παίκτη για να βοηθήσει ώστε να γυρίσει ο διακόπτης. Τόσο αγωνιστικά που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, όσο και ψυχολογικά. Εντός και εκτός της ομάδας. Άλλωστε οι «πράσινοι» είχαν «λοκάρει» στον Αμερικανό φόργουορντ εδώ και πολύ καιρό και όπως είχαμε αναφέρει και στο Gazzetta στις αρχές του νέου έτους ήταν διατεθειμένοι να περιμένουν να περάσει το trade deadline και στη συνέχεια να προβούν σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Από τη στιγμή που «χάλασε» του Γιαμπουσέλε ο οποίος έμεινε τελικά στο NBA πάτησαν εκ νέου το γκάζι και «έκλεισαν» τον παίκτη.

Και η απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις δεν είναι κίνηση εντυπωσιασμού και επικοινωνιακής επιτυχίας. Μάλλον για να το θέσω καλύτερα. Είναι ΚΑΙ εντυπωσιασμού αλλά ΚΑΙ επικοινωνιακής επιτυχίας. Όμως δεν είναι το σημαντικό. Η ουσία μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις και τουλάχιστον στη θεωρία και στα όσα ήδη γνωρίζουμε από τον παίκτη, μπορεί να αποτελέσει τον game changer.

Και όταν λέω game changer δεν εννοώ μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και ολόκληρης της Euroleague γνωρίζοντας το αγωνιστικό του status. Καταρχάς πρόκειται, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ένας από τους καλύτερους two way παίκτες στηγ διοργάνωση. Αν όχι ο καλύτερος. Μπορεί να είναι επιδραστικό τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Έχει πλούσιο επιθετικό «πακέτο», σουτάρει καλά από μακριά, παίζει εξαιρετικά τα close out, έχει post up παιχνίδι, παίζει pick n pop και σε γενικές γραμμές μπορεί να βοηθήσει ποικιλοτρόπως τον Παναθηναϊκό.

Και όλα αυτά; Συνδυάζοντας και την αμυνα. Μπορεί να μαρκάρει τρεις θέσεις, έχει γρήγορα πόδια, έχει μέγεθος, αθλητικότητά και ουσιαστικά είναι ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητικού επιτελείου να τον εντάξει στο σύστημα της ομάδας και να κάνει την διαφορά.

Επιπλέον, με την απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις αυτομάτως θα μπορεί να πάρει ανάσες και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος μοιάζει σε πολλά ματς επηρεασμένος από τα πολλά λεπτά συμμετοχής με αποτέλεσμα στο τέλος να ξεμένει από δυνάμεις. Και είναι και λογικό, έτσι; Ένα πρόχειρο παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι το ματς στο Μόναχο, όταν αστόχησε σε πραγματικό… πέναλτι με το σκορ στο 79-76 και με 01:30 να απομένει για το τέλος. Ήταν ολοφάνερο ότι είχε αφήσει την ανάσα του στο παρκέ με τα 30 λεπτά που είχε αγωνιστεί και έχοντας φέτος 27 λεπτά κατά μέσο όρο σε σύνολο 27 αγώνων!

Πλέον θα μπορεί και εκείνος να είναι πολύ «φρέσκος» αν και θα μπορεί να παίζει στην ίδια πεντάδα με τον Χέιζ - Ντέιβις στο «τρία» και στο «τέσσερα» δίνοντας επιπλέον σκληράδα, αθλητικότητά, δύναμη, καλή άμυνα και απειλή από το τρίποντο. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Το σίγουρο είναι ότι ο Χέιζ - Ντέιβις δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσαρμογή καθώς γνωρίζει άριστα τα λημέρια της Euroleague όπου έχει αποδείξει το πόσο μεγάλο είναι το impact του.

Τα υπόλοιπα; Μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

