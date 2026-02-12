Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη βόμβα Χέιζ - Ντέιβις, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta και αυτό είναι το συμβόλαιο του Αμερικανού.

Σπουδαία κίνηση για το τριφύλλι που έβαλε στο δυναμικό του τον MVP του Final Four του 2025 και ίσως τον κορυφαίο two way παίκτη που αγωνιζόταν πέρυσι στην Ευρώπη. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα το κόλπο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν είχε καταλήξει σε μια απόφαση αναφορικα με το μέλλον του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα 2.5 χρόνια και πλέον αναμένεται άμεσα η άφιξη του πρώην παίκτη των Σανς και της Φενέρ στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις και να είναι έτοιμος για δράση.

Το μυθικό συμβόλαιο του

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε την μπάνκα στον αέρα, αφού το συμβόλαιο του Χέιζ -Ντέιβις φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ για 2.5 χρόνια. Χωρίς να μετράμε μέσα σε αυτό το ποσό τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Κάτι που μεταφράζεται σε 4 εκατ. ευρώ ανά έτος για τις δύο επόμενες σεζόν και 2 εκατ. ευρώ θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος στο τριφύλλι πίσω από τον Κέντρικ Ναν που παίρνει 4.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ο Χέιζ - Ντέιβις λογικά θα αγωνιστεί και στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη.