Δείτε πώς διαμορφώθηκε το Depth Chart του Παναθηναϊκού μετά και την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός καθώς έκανε δικό του, το πιο «hot» όνομα που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην αγορά Όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta, ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ θα αποτελέσει παίκτη των «πρασίνων» για τα επόμενα 2.5 χρόνια.

Με την προσθήκη του Χέιζ - Ντέιβις, το «τριφύλλι» γεμίζει το ρόστερ του στη θέση των φόργουορντ, προσθέτοντας ποιότητα, εμπειρία και έναν παίκτη ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την Euroleague διαθέτοντας ηγετικά στοιχεία. Άλλωστε πριν από μερικούς μήνες είχε αναδειχθεί και MVP στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Πώς όμως διαμορφώνεται το ρόστερ του Παναθηναϊκού και το Depth Chart μετά και την απόκτηση του Αμερικανού;

Το Depth Chart του Παναθηναϊκού