Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα το «colpo grosso» με τον Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν είχε καταλήξει σε μια απόφαση αναφορικα με το μέλλον του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα 2.5 χρόνια, επιβεβαιώνοντας στο 100% το ρεπορτάζ του Gazzetta για τη μεγάλη ρελάνς των πρασίνων το τελευταίο διάστημα!

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.