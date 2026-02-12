Χέιζ Ντέιβις: Έσκασε η «βόμβα», στα πράσινα ο Αμερικανός φόργουορντ!
Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα το «colpo grosso» με τον Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν είχε καταλήξει σε μια απόφαση αναφορικα με το μέλλον του.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα 2.5 χρόνια, επιβεβαιώνοντας στο 100% το ρεπορτάζ του Gazzetta για τη μεγάλη ρελάνς των πρασίνων το τελευταίο διάστημα!
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.