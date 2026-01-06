Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να ενεργοποιήσει μεταγραφική «βόμβα» έχοντας εστιάσει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενεργοποίησε πραγματικό συναγερμό τα ξημερώματα της 5ης Ιανουαρίου, όταν σε live Instagram είχε πει ότι «προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή».

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αγορά προκειμένου να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο ενόψει της συνέχειας, έχοντας εστιάσει στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Τα ονόματα των Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε είναι αυτά που φαντάζουν ως τα πιο ιδανικά αναλογικά με τα «θέλω» του Εργκίν Άταμαν ενώ -αν μη τι άλλο- αποτελούν κινήσεις από το πιο ψηλό μπασκετικό ράφι.



Το Gazzetta εξήγησε την Δευτέρα (5/1) τις δυσκολίες που υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις καθώς από τη στιγμή που αμφότεροι οι παίκτες δεσμεύονται με κλειστά συμβόλαια με τους Σανς και τους Νικς αντίστοιχα, θεωρείται (και είναι) απίθανο να «σπάσουν» από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα.

Παρόλα αυτά υπάρχει παραθυράκι και ο Παναθηναϊκός περιμένει στη γωνία και ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο «all in» προκειμένου να αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος αποτελεί και τον «εκλεκτό» των «πρασίνων». Κάτι που στην παρούσα φάση φαντάζει δύσκολο.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έχει κλειστό συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς έναντι 2.050.000 δολαρίων, όπερ και σημαίνει ότι για να αποχωρήσει από την ομάδα της Αριζόνα θα πρέπει να γίνει waive από την ομάδα του. Ο Χέιζ-Ντέιβις δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον προπονητή της ομάδας, Τζόρνταν Οτ. Κάτι που αποτυπώνεται στον χρόνο συμμετοχής του καθώς σε 22 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 8 λεπτά με μολις 1.4 πόντους και 1.3 ριμπάουντ.

Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ως αντάλλαγμα σε κάποιο trade έως το deadline της 5ης Φεβρουαρίου και στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον του. Εκτός και αν οι Σανς τον αποδεσμεύσουν νωρίτερα και μπει στη λίστα των free agents. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον ατζέντη του παίκτη, έχοντας εκφράσει το ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Μάλιστα οι «πράσινοι» είναι διατεθειμένοι να κάνουν all in για συμβόλαιο 1.5 έτους, αρκεί ωστόσο να μείνει ελεύθερος από τους Σανς.