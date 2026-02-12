Ο Χέις - Ντέιβις επιστρέφει στη Εuroleague για χάρη του Παναθηναϊκού και το Gazzetta στέκεται στα πεπραγμένα του στο ΝΒΑ και τους λόγους που δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στους Σανς.

O Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξαν τη μπάνκα στον αέρα. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ο MVP του Final Four του 2025 θα παίζει πλέον στο τριφύλλι, ανεβάζοντας το επίπεδο και στις δύο μεριές του παρκέ. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα το κόλπο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και κατάφερε να νικήσει τόσο την Χάποελ, όσο και την πρώην ομάδα του, τη Φενέρ.

Το Gazzetta στέκεται στα πεπραγμένα του Αμερικανού φόργουορντ στο ΝΒΑ και τους Σανς, αλλά και τους λόγους που δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Πήρε ελάχιστες ευκαιρίες στο Φοίνιξ

Η αλήθεια είναι πως το ΝΒΑ είναι άλλο... επίπεδο. Ακόμα και για έναν MVP της Euroleague, είναι δύσκολο να πιάσει και να καθιερωθεί, ειδικά σε ομάδα που έχει σαν στόχο να μπει στα playoffs.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήγε στο ΝΒΑ ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Euroleague. Τροπαιούχος με τη Φενέρ, ΜVP του Final Four και κορυφαίος two way παίκτης στην Ευρώπη.

Αλλά στο Φοίνιξ πήρε ελάχιστες ευκαιρίες και δεν μπόρεσε να δείξει την αξία του. Έμενε στο παρκέ μόλις 7.3 λεπτά ανά ματς και μέτρησε 1.7 πόντους, 1.5 ριμπάουντ αλλά και 32.9% στα σουτ. Πάτησε παρκέ σε 27 ματς και σε κανένα από αυτά δεν ξεκίνησε βασικός.

To NBA είναι άλλη... πίστα και για να καθιερωθείς, ίσως θα πρέπει να έχεις υπομονή και να περιμένεις περισσότερο. Ακόμα και για 2-3 χρόνια. Κάτι τέτοιο όπως φάνηκε δεν μπορούσε να γίνει, με τον Χέιζ - Ντέιβις να επιστρέφει στην Ευρώπη, εκεί όπου είναι σαν... βασιλιάς και ένας εκ των 3-4 κορυφαίων παικτών της Euroleague.

Προτιμήθηκαν άλλοι παίκτες στη θέση του

Ο Τζόρνταν Οτ, ο προπονητής των Σανς προτιμούσε άλλους παίκτες στη θέση του. Σαν βασικός power forward ξεκινούσε ο πολύπειρος Ρόις Ο'Νίλ, ενώ από πίσω του στην ιεραρχία υπήρχε ο Ράιαν Νταν.

Ο Χέις - Ντέιβις δεν μπορούσε να τρυπώσει κάπως καλύτερα στο rotation και έπαιρνε ελάχιστο χρονο που δεν του επέτρεπε να δείξει το ταλέντο και την ποιότητα του στο παρκέ.

Σε περίπτωση που τον κατέβαζε θέση ο προπονητής του, θα έπρεπε να ξεπεράσει τους Ντίλον Μπρουκς και Τζόρνταν Γκούντγουιν, κάτι που επίσης ήταν δύσκολο, αφού οι δύο τους έπαιζαν τα περισσότερα λεπτά τη θέση. Μάλιστα ο Μπρουκς ήταν ο βασικός small forward και ήταν αμετακίνητος.