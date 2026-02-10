Σε θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Άταμαν καθώς η μητέρα του, Γκιουλτέν, έφυγε από τη ζωή, όπως ενημέρωσε η Τουρκική Ομοσπονδία.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με ανακοίνωσής της γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.