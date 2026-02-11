Ολυμπιακός: Η κατάσταση των τραυματιών - Τι είπε ο Μπαρτζώκας
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague και στο περιθώριο του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε και τη σχετική ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση των τραυματιών.
Συγκεκριμένα εξήγησε ότι τόσο ο Κώστας Παπανικολάου όσο και ο Φρανκ Νιλικίνα επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενώ θα περιμένει να δει και την κατάσταση του Μόντε Μόρις. Επίσης αναφέρθηκε και στην θλάση του Κόρι Τζόσεφ.
«Είναι αβέβαιο. Χθες προπονήθηκαν Νιλικίνα, Παπανικολάου. Σήμερα θα δοκιμάσει ο Μόρις. Δεν είμαι σίγουρος. Μετά την προπόνηση θα ξέρω καλύτερα» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προπονητή του Ολυμπιακού.
Όσο για τον Κόρι Τζόσεφ; «Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή, γενικά πηγαίνει πολύ καλά. Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή για να δούμε σε τι κατάσταση είναι η θλάση του και εάν έχει υποχωρήσει».
