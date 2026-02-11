Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα βρεθούν στο ΣΕΦ για να σφυρίξουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Πειραιά θα υποδεχθούν το βράδυ της Πέμπτης (12/02, 21:15) τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου με στόχο να συνεχίσουν τις πολύ καλές εμφανίσεις.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» το εν λόγω παιχνίδι και πρόκειται για τον Ισπανό Μιγκέλ Άνχελ-Πέρεθ, τον Ισραηλινό Σεφί Σεμές και τον Γάλλο Μαξίμ Μπουμπέρ.

Στην αναμέτρηση του α' γύρου ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 91-80 στην «Beogradska Arena», με την ελληνική ομάδα να έχει 17-9 (με ένα ματς λιγότερο) και να βρίσκεται στην 2η θέση της κατάταξης και τους Σέρβους 16-11 ρεκόρ και αντίστοιχα να ισοβαθμεί στην 6η θέση με Ρεάλ και Παναθηναϊκό.