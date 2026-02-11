Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Αυτοί «σφυρίζουν» στο ΣΕΦ
Οι «ερυθρόλευκοι» του Πειραιά θα υποδεχθούν το βράδυ της Πέμπτης (12/02, 21:15) τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου με στόχο να συνεχίσουν τις πολύ καλές εμφανίσεις.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» το εν λόγω παιχνίδι και πρόκειται για τον Ισπανό Μιγκέλ Άνχελ-Πέρεθ, τον Ισραηλινό Σεφί Σεμές και τον Γάλλο Μαξίμ Μπουμπέρ.
Στην αναμέτρηση του α' γύρου ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 91-80 στην «Beogradska Arena», με την ελληνική ομάδα να έχει 17-9 (με ένα ματς λιγότερο) και να βρίσκεται στην 2η θέση της κατάταξης και τους Σέρβους 16-11 ρεκόρ και αντίστοιχα να ισοβαθμεί στην 6η θέση με Ρεάλ και Παναθηναϊκό.
