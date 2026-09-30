Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν
Τετάρτη σήμερα (30/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, με την δράση να περιόριζεται κυρίως στο μπάσκετ και το τένις.
Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 13:30 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos by Elabet που σχολιάζουν τα πάντα γύρω από τις ομάδες της Stoiximan Superleague, ενώ αργότερα στις 15:45 ακολουθεί το QnA.
Η δράση ξεκινάει στις 08:30 (Magenta Sport 6) με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αναμετριέται με τον Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι για τον πρώτο γύρο του Tokyo Open. Αργότερα στις 17:00 (Nova Sports 5) η Μέχελεν θα κοντραριστεί με την USK Πράγας για το Athens Cup. Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ (Nova Sports 4) θα υποδεχθεί την Μανρέσα και την ίδια ώρα η Λιετκάμπελις τη Μπόσνα (Nova Sports 3).
Στις 20:00 ο Αθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ραπίντ Βουκουρεστίου (Nova Sports 5), ενώ λίγο αργότερα η Μακάμπι θα φιλοξενήσει τη Μπεσίκτας (21:05, Nova Sports Start), ο Παναθηναϊκός τη Βιλερμπάν (21:15, Nova Sports Prime) και η Μπούργκος την Τσεντέβιτα Ολίμπια (21:30, Nova Sports 2).
Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού συντονιστείτε στο YouTube του Gazzetta και το Gazz Floor live by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τον σχολιασμό.
Οι αναμετρήσεις της ημέρας
- Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι - Στέφανος Τσιτσιπάς (08:30, Magenta Sport 6)
- Galacticos by Elabet (13:30, Gazzetta Youtube)
- QnΑ Παναθηναϊκού (15:45, Gazzetta YouTube)
- Μέχελεν - USK Πράγας (17:00, Nova Sports 5)
- ΠΑΟΚ - Μανρέσα (19:30, Nova Sports 4)
- Λιετκάμπελις - Μπόσνα (19:30, Nova Sports 3)
- Αθηναϊκός - Ραπίντ Βουκουρεστίου (20:00, Nova Sports 5)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (21:05, Nova Sports Start)
- Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν (21:15, Nova Sports Prime)
- Μπούργκος - Τσεντέβιτα (21:30, Nova Sports 2)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta YouTube)
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