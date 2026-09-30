Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα (30/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, με την δράση να περιόριζεται κυρίως στο μπάσκετ και το τένις.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 13:30 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos by Elabet που σχολιάζουν τα πάντα γύρω από τις ομάδες της Stoiximan Superleague, ενώ αργότερα στις 15:45 ακολουθεί το QnA.

Η δράση ξεκινάει στις 08:30 (Magenta Sport 6) με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αναμετριέται με τον Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι για τον πρώτο γύρο του Tokyo Open. Αργότερα στις 17:00 (Nova Sports 5) η Μέχελεν θα κοντραριστεί με την USK Πράγας για το Athens Cup. Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ (Nova Sports 4) θα υποδεχθεί την Μανρέσα και την ίδια ώρα η Λιετκάμπελις τη Μπόσνα (Nova Sports 3).

Στις 20:00 ο Αθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ραπίντ Βουκουρεστίου (Nova Sports 5), ενώ λίγο αργότερα η Μακάμπι θα φιλοξενήσει τη Μπεσίκτας (21:05, Nova Sports Start), ο Παναθηναϊκός τη Βιλερμπάν (21:15, Nova Sports Prime) και η Μπούργκος την Τσεντέβιτα Ολίμπια (21:30, Nova Sports 2).

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού συντονιστείτε στο YouTube του Gazzetta και το Gazz Floor live by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τον σχολιασμό.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας