Χτίζει σερί το τριφύλλι στο σπίτι του!

Δεύτερη στροφή στην Euroleague, ξανά στο «T-Center» για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τη Βιλερμπάν (21:15) για το 2/2 στον «μαραθώνιο», στο πρώτο πιάτο της πρώτης διαβολοβδομάδας της χρονιάς.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να εκμεταλλευτεί τα μαζεμένα εντός έδρας παιχνίδια στο πρώτο κομμάτι του προγράμματος στην κανονική περίοδο (7 στις 8 πρώτες αγωνιστικές και μόνη αποστολή στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν σε αυτό το γκρουπ αγώνων ως τις 27 Οκτωβρίου) και μετά τη νίκη επί της Παρί στην πρεμιέρα (91-72) θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν.

Οι «πράσινοι» την ώρα που… μένουν στο «T-Center» έχουν την ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση να πάρουν τις νίκες, έχοντας όμως γεμάτο απουσιολόγιο. Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουσταφά Φαλ είναι σταθερά εκτός δράσης και σταδιακά θα μπουν σε διαδικασία επιστροφής, ενώ στα προβλήματα προστέθηκε και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό στον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό.

Η απώλεια του Χουάντσο ήρθε ως αρνητικό επακόλουθο της ήττας στον δραματικό ημιτελικό από το τρίποντο του Όσμαν στην εκπνοή (82-84) που δεν επέτρεψε στο «τριφύλλι» να διεκδικήσει στον τελικό τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς, εξέλιξη που όμως δεν επηρέασε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που περιμένει από τους παίκτες του αντίστοιχη μαχητικότητα ώστε να επιβληθούν τόσο των απουσιών, όσο και της απουσίας χημείας σε αυτό το πρώιμο σημείο του «μαραθωνίου».

Στην πρεμιέρα με την Παρί ο Γιαμπουσέλε ήταν εκ των διακριθέντων (13 πόντοι) και στη νέα μονομαχία με συμπατριώτες του θέλει αντίστοιχη εμφάνιση. Στο 3.02 είναι το ενισχυμένο combo της «πράσινης» επικράτησης με -14.5 πόντους και οι Over 12.5 πόντοι του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ.

Η αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού υπέγραψε μαζί της μετά τη Ζαλγκίρις για να γίνει ο νέος της ηγέτης, αλλά τα οικονομικά ζητήματα που προέκυψαν στη συνέχεια άλλαξαν άρδην τα δεδομένα, με τον Γάλλο γκαρντ να έρχεται στον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο είναι βασική πηγή δημιουργίας και οι Over 5.5 ασίστ είναι στο 2.15.

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