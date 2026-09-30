Ο Φαλ ήταν ένα από τα πρώτα «πουλέν» του Πάρκερ: Η ιστορία που συνδέει τον θρύλο του γαλλικού μπάσκετ με τον σέντερ του Παναθηναϊκού

Η ιστορία που συνδέει τον Τόνι Πάρκερ με τον Μουστάφα Φαλ, τον οποίο ανέδειξε ο ίδιος, δίνοντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί στη EuroLeague.

Τo καλοκαίρι του 2020, ο ιδιοκτήτης τότε και ήδη έμπειρος ως παράγοντας, Τόνι Πάρκερ, ήθελε να φτιάξει ένα σύνολο για τη Βιλερμπάν όπου θα βασίζεται κυρίως σε κορμό Γάλλων παικτών, με ταυτόχρονο σκοπό την ανάδειξη του μπάσκετ στη χώρα, αλλά και τη δημιουργία μιας φρέσκιας και ανταγωνιστικής ομάδας που θα αγωνιστεί στη EuroLeague. Στην άκρη του πάγκου, όπου πλέον βρίσκεται ο ίδιος, τότε ήταν εκεί για να καθοθηγεί την ομάδα ο αδερφός του, Τι Τζέι Πάρκερ.

Στο πλαίσιο αυτό, με δική του απόφαση, αποκτήθηκε ο για πολλούς άγνωστος τότε Μουστάφα Φαλ, που αγωνιζόταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Τουρκ Τέλεκομ. Στα μέσα της προηγούμενης σεζόν, ένας νυν συμπαίκτης του Φαλ στον Παναθηναϊκό, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, έπειτα από μακρά επικοινωνία με τον Πάρκερ, είχε πειστεί να επιστρέψει από την Κίνα στη Γαλλία για αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας από τη Λυών.

Και αν για τον Γιαμπουσέλε υπήρχαν δείγματα της αξίας του, αφού είχε κάνει το πρώτο δίχρονο πέρασμα του από το NBA με τη φανέλα των Σέλτικς, για τον 31χρονο τότε Φαλ ήταν το ντεμπούτο του ως ρούκι σε ένα επίπεδο που κανείς δεν γνώριζε με σιγουριά αν θα μπορούσε να ξεχωρίσει. Ο Πάρκερ είχε αναγνωρίσει σε αυτόν το υψηλό μπασκετικό IQ, τη δυναμική του στο να προστατεύει το καλάθι στην άμυνα και την ικανότητα -παρά το βαρύ κορμί- να λειτουργεί και ως δημιουργός στη ρακέτα και έτσι με δική του «σφραγίδα» ο Μους υπέγραψε στην ομάδα. Ο ίδιος ο Φαλ είχε τότε παραδεχτεί δημόσια πως πήγε στη Βιλερμπάν, επειδή ο Πάρκερ τον έπεισε για την ανάγκη να αναδείξει το ταλέντο του στη EuroLeague.

Η χημεία τους ήταν εξαιρετική, ο θηριώδης γάλλος σέντερ ξεχώρισε σε μια μέτρια σεζόν στη EuroLeague, η Βιλερμπάν έκανε ντάμπλ στους εγχώριους τίτλους και ο Πάρκερ τον βράβευσε προσωπικά ως τον καλύτερο αμυντικό της γαλλικής λίγκας, δηλώνοντας πως «ήταν φανταστικός μέσα στη σεζόν».

Η απόλυτη δικαίωση για τον θρύλο του παγκοσμίου μπάσκετ δεν άργησε να έρθει, αφού ο Φαλ έκανε πολύ γρήγορα το βήμα παραπάνω, πηγαίνοντας την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Φαλ «εκτοξεύτηκε» με τα ερυθρόλευκα, και υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζωκα, αναδείχθηκε ως ένα από τα καλύτερα πεντάρια στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε μια ομάδα όπου κάθε χρόνο σταθερά διεκδικούσε το τρόπαιο της EuroLeague.

Η πολυπόθυτη ευρωπαϊκή κούπα ήρθε την περσινή σεζόν, στην οποία αγωνίστηκε ελάχιστα λόγω σοβαρού τραυματισμού. Φέτος, όντας ελεύθερος υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, όπου ξανάσμιξε με τον συμπατριώτη και φίλο του, Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Φυσικά θα βρίσκεται εκτός 12άδας από την αναμέτρηση των «πράσινων» με τη Βιλερμπάν στο Telekom Center (30/09) λόγω της θλάσης στον οπίσθιο μηριαίο που τον ταλαιπωρεί, όμως είναι σίγουρο ότι αν του δοθεί η ευκαιρία θα τα πει με τον -προπονητή της Βιλερμπάν πλέον- Τόνι Πάκερ σε κάποιο από τα «γαλλικά» πηγαδάκια εντός του γηπέδου.