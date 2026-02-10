Χέιζ-Ντέιβις: «Η Φενέρμπαχτσε θα του κάνει νέα πρόταση»
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, μετά την αποδέσμευσή του από τους Μπακς, όταν κι έμεινε ελεύθερος να επιλέξει εκείνος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ωστόσο δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν πως ο Αμερικανός, έχει 24ωρη διορία προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση που του έχει κάνει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Η Φενέρμπαχτσε με γνώμονα αυτή την εξέλιξη, δεν έχει χάσει τις ελπίδες της για την απόκτηση του πρώην MVP του Final Four της EuroLeague και του περσινού σταρ της με τουρκικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ετοιμάζει νέα καλύτερη πρόταση.
«Η Φενερμπαχτσέ θα κάνει σήμερα μια ακόμη προσφορά στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερσάν Σερντάλ.
