Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πρωταγωνίστησε σε ένα απίθανο σκηνικό στη συνέντευξη Τύπου, αφού δεν του έκαναν ερωτήσεις και αποχώρησε για να δει την Μπαρτσελόνα.

Αυτά μόνο από τον Γιασικεβίτσιους! Ο Λιθουανός κόουτς της Φενέρμπαχτσε δεν δέχθηκε ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις Κάουνας και αποχώρησε για να δει την Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επιβλήθηκε της αντίστοιχης του Μασιούλις με 99-80 και πέτυχε την τέταρτη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Αντιθέτως, ο σύλλογος του Κάουνας υποχώρησε στο 2-3.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, πήγε στη συνέντευξη Τύπου. Κανείς δημοσιογράφος δεν τον ρώτησε κάτι, με τον Σάρας να αποχωρεί ώστε να δει το ματς της Μπάρτσα, δηλώνοντας: «Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ φίλοι μου. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα».

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