Γιασικεβίτσιους: Η απίστευτη κίνησή του στη συνέντευξη Τύπου (vid)
Αυτά μόνο από τον Γιασικεβίτσιους! Ο Λιθουανός κόουτς της Φενέρμπαχτσε δεν δέχθηκε ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις Κάουνας και αποχώρησε για να δει την Μπαρτσελόνα.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επιβλήθηκε της αντίστοιχης του Μασιούλις με 99-80 και πέτυχε την τέταρτη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Αντιθέτως, ο σύλλογος του Κάουνας υποχώρησε στο 2-3.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, πήγε στη συνέντευξη Τύπου. Κανείς δημοσιογράφος δεν τον ρώτησε κάτι, με τον Σάρας να αποχωρεί ώστε να δει το ματς της Μπάρτσα, δηλώνοντας: «Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ φίλοι μου. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα».
Δείτε το video:
🚨🎥| When nobody asked a question at the press conference, Fenerbahçe manager Sarunas Jasikevičius said: “Great, thank you, friends. Let’s watch the Barça match.” 😅 https://t.co/M5ZGe3oxkG— Kalshi FC (@KalshiFC) October 13, 2026
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