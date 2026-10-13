Δείτε όλα όσα έκανε ο Σέιν Λάρκιν στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Με νίκη συνοδεύτηκε το ντεμπούτο του Σέιν Λάρκιν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, αφού οι Τούρκοι επικράτησαν εύκολα της Ζάλγκιρις με 99-80.

Ο 34χρονος γκαρντ στην επιστροφή του στα παρκέ της EuroLeague, αγωνίστηκε για 15:14 λεπτά, έχοντας 5 πόντους (1/1 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.