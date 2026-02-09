Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει 24ωρη διορία για να απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρουν ισραηλινά δημοσιεύματα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις στην Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ολοκληρωθεί, όπως σας έχει αποκαλύψει το Gazzetta.

Ωστόσο δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν πως ο Αμερικανός, έχει 24ωρη διορία προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση που του έχει κάνει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολαίων και σύντομα το θέμα της μεταγραφής του, θα τελειώσει και τυπικά. Θυμίζουμε ο παίκτης έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον διεθνή τεχνικό, αφού είχαν συνεργαστεί και στη Φενέρμπαχτσε.

Την τελευταία του σεζόν στη EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, και στο τέλος πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για λογαριασμό της Χάποελ, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την καλύτερη οικονομική πρόταση για να τον αποκτήσει.

Στο NBA με τη φανέλα των Σανς είχε σε 27 αναμετρήσεις, κατά μέσο όρο 1.3 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 7.2 λεπτά.