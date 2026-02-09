Πλήρη στήριξη στον Δημήτρη Ιτούδη φαίνεται να δείχνει η διοίκηση της Χάποελ Τελ Αβίβ, παρά τα πέντε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν κατάφερε να ανακάμψει και να επιστρέψει στις νίκες, καθώς ηττήθηκε στο ντέρμπι του Ισραήλ από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 105-91 για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημήτρη Ιτούδη με τη διοίκηση της ομάδας, για να συζητήσουν αναφορικά με τα προβλήματα και τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει συζητήσεις και με τους παίκτες για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες δύο ημέρες, ενώ παράλληλα έδειξαν τη στήριξή τους στον Έλληνα τεχνικό αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μας έφερες στην Euroleague, θα μας βγάλεις και από το πρόβλημα». Επιπλέον τόνισαν πως αν δεν καταφέρει ο Ιτούδης να λύσει το πρόβλημα, τότε θα υπάρχουν και οι συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στο «τραπέζι» έπεσε και η απόκτηση γκαρντ, την ώρα που, όπως σας έχει πληροφορήσει το Gazzetta, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Χέιζ - Ντέιβις.

Η Χάποελ βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16 νίκες και 10 ήττες, ενώ μετράει πέντε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις.