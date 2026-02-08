Νέα ήττα (105-91) για την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη από την Χάποελ Ιερουσαλήμ στην επάνοδο του Ελάιτζα Μπράιαντ.

Παρότι, η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε μάχιμο τον Ελάιτζα Μπράιαντ μετά από τον τραυματισμό του δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα (105-91) από την Χάποελ Ιερουσαλήμ εκτός έδρας, για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ισραήλ. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ επανήλθε μετά από διάστημα τριών περίπου εβδομάδων, ενώ εκτός 12αδας βρέθηκε ο Βασίλιε Μίτσιτς.

Το επιμέρους 33-22 στο τρίτο 10λεπτο ήταν εκείνο που καθόρισε την εξέλιξη του ματς δίνοντας «αέρα» 14 πόντων (76-62 στο 30’) στην ομάδα της Ιερουσαλήμ με πρωταγωνιστές τους Τζάρεντ Χάρπερ, Κάσιους Ουίνστον και Καντίν Κάρινγκτον.

Από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ο Ελάιτζα Μπράιαντ, ο Αντόνιο Μπλέικνι και ο Τζόναθαν Μότλι ήταν εξαιρετικοί, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα.

Εκτός του Βασίλιε Μίτσιτς έμειναν για την Χάποελ Τελ Αβίβ οι Κόλιν Μάλκολμ και Αϊζάια Γουέινραϊτ, αφού οι ομάδες στις αγχώριες διοργανώσεις έχουν δικαίωμα να παίζουν με 5 ξένους παίκτες σε κάθε αναμέτρηση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 43-40, 76-62, 105-91.

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Αλόν): Χάρπερ 23 (7 ασίστ), Γουίνστον 18, Κάρινγκτον 17, Ζούσμαν 14 (4 ριμπάουντ), Λαμπ 11 (6 ριμπάουντ), Γουάιλι 7, Σμιθ 6, Χούμπερ 6, Λεβί 3, Πρίτσκι, Περί, Αμσάλεμ.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μπράιαντ 21 (4/4 τριπ.), Μπλέικνι 20, Μότλεϊ 19, Μαντάρ 10 (6 ασίστ), Τζόουνς 8, Οτούρου 6, Παλτίν 5, Τιμόρ 2, Σεγκέβ, Μπλέιζερ, Ζιβ.

