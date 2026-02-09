Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος από τους Πίστονς και μπορεί πλέον να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς αποδέσμευσαν τον Ντάριο Σάριτς, ο οποίος ψάχνει ήδη την επόμενη ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Πιο συγκεκριμένα οι Κροάτης σέντερ έγινε waive από το Ντιτρόιτ, αφού δεν είχε θέση για εκείνον το ρόστερ και πλέον περιμένει 48 ώρες για να δει αν θα υπάρξει κάποια άλλη ομάδα από το NBA που θα μπορέσει να υποστηρίξει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 5.426.400 δολάρια.

Αν μετά το πέρας των δύο ημερών δεν βρεθεί κάποιος σύλλογος από τον «μαγικό κόσμο» για να κάνει δικό του τον Σάριτς, τότε αυτομάτως σημαίνει πώς ο 31χρονος ψηλός θα ψάξει τον νέο σταθμό στην καριέρα του πιθανότατα στην Ευρώπη, καθώς αρκετές ομάδες θα του κάνουν πρόταση, προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Θυμίζουμε πώς το περασμένο καλοκαίρι ήταν μία... ανάσα από την Ντουμπάι BC, όμως ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, για λογαριασμό των Κινγκς.

Στα 9 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Σάριτς μέτρησε 10.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.