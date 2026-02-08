Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι επίσημα free agent και, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε θα έχει σήμερα (8/2) ακόμη μια συνάντηση με τον πρώην παίκτη της.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι και επίσημα free agent, από τη στιγμή που παρήλθαν οι 48 ώρες στη «δεξαμενή» των waivers μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οποιαδήποτε ομάδα του NBA είχε την ευκαιρία να αρπάξει τον MVP του περσινού Final Four και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο δεν υπήρξε κίνηση, κι έτσι ο Αμερικανός φόργουορντ «καθάρισε» από το συμβόλαιό του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πρακτικά, λοιπόν, αυή η εξέλιξη σημαίνει ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την επιστροφή τυο στην Ευρώπη. Σύμφωνα μάλιστα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε θα έχει σήμερα (8/2) ακόμη μια συνάντηση με τον πρώην παίκτη της, ο οποίος έχει δεχθεί σοβαρές προτάσεις από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό.

Από τις 6/1 έχετε ενημερωθεί στο Gazzetta ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να ενεργοποιήσει μεταγραφική «βόμβα», έχοντας εστιάσει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε κλειστό συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς ύψους 2.050.000 δολαρίων, αλλά πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος. Οι «πράσινοι» τον θέλουν εδώ και καιρό και τώρα έχουν μια τεράστια ευκαιρία μπροστά τους.

Από την εξίσωση δεν μπορεί να αφαιρεθεί η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία είναι διατεθειμένη να κάνει την οικονονική υπέρβαση και να τον φέρει στο Ισραήλ, με στόχο ο Δημήτρης Ιτούδης να έχει άλλο ένα όπλο στα χέρια του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες το τελευταίο διάστημα και θα ήθελαν μια… ένεση ποιότητας.

Εξάλλου, και η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για τον Αμερικανό φόργουορντ, ώστε να τον επαναφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει επίσης η παράμετρος Σάρας στο τραπέζι, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Την τελευταία του σεζόν στη Φενέρ, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, και στο τέλος πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague.