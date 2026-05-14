Ο Ματίας Λεσόρ ανήρτησε Instagram story με άρωμα... Παναθηναϊκό στέλνοντας το μήνυμά του με τον δικό του τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια στο Game 5 στη Roig Arena και έχασε μια για πάντα την ευκαιρία να βρεθεί στo Final Four που θα διεξαχθεί στο σπίτι του.

Ένας από τους παίκτες που ήταν απαρηγόρητος μετά από αυτό το αποτέλεσμα ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του στις δηλώσεις του.

«Είναι δύσκολο να το αναλύσεις. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η αίσθησή μου είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Φαινόμασταν ανέτοιμοι και δεν είναι η εικόνα που πρέπει να δείχνεις όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στο 2-0 δεν είναι αυτή η εικόνα. Είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα. Ευχαριστώ τους οπαδούς που ήταν δίπλα μας ακόμη και σήμερα και μας στήριξαν. Συγγνώμη για την απογοήτευση και για ό,τι δείξαμε απόψε. Δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα γιατί δείξαμε τόσο κακή εικόνα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα για τον κόσμο. Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία για εμάς τους παίκτες, ας το κάνουμε για τους οπαδούς μας».

Την επόμενη μέρα της αναμέτρησης μέσω Instagram story ανέβασε το σήμα του Παναθηναϊκού σε μία κίνηση όλο νόημα και συνέχισε ανεβάζοντας φωτογραφίες από την ομάδα και τον κόσμο θέλοντας να συσπειρώσει όλον τον οργανισμό.