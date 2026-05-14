Ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ δεν χρειάστηκε να πάρει ούτε ένα τάϊμ άουτ στο Game 5 των playoffs της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Βαλένθια ήταν πανέτοιμη στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Roig Arena σε μια αναμέτρηση που αποτελούσε τον τελικό μιας σειράς που οδηγούσε στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και ο Πέδρο Μαρτίνεθ είχε ετοιμάσει τη στρατηγική του και η απόδοση του Ζαν Μοντέρο και του Μπράνκου Μπαντιό τον δικαίωσε.

Δεν άλλαξε σχεδόν τίποτε απ’ όσα έκανε και στους προηγούμενους τέσσερις αγώνες, επιλέγοντας την άμυνα με παγίδες στον Κέντρικ Ναν για να τον οδηγεί στο λάθος, έκλεισε όσο έμεινε στο παρκέ τον Τι Τζέι Σορτς, όσον αφορά τους διαδρόμους προς το καλάθι δίνοντας του το περιφερειακό σουτ.

Με αυτό τον τρόπο μείωσε τις επιθετικές επιλογές της ελληνικής ομάδας που δεν είχε λύσεις στο επιθετικό τρανζίσιον της Βαλένθια και αποσυντονίστηκε πλήρως στη δεύτερη περίοδο.

Μάλιστα, η ελληνική ομάδα η τελευταία φορά που βρέθηκε μπροστά στο σκορ ήταν στο 12’ (16-17) με καλάθι του Κέντρικ Ναν (είχε σ’ αυτό το σημείο 7 πόντους με 2/3 δίποντα), καθώς έκτοτε η ισπανική ομάδα πάτησε... γκάζι και με το επιμέρους 19-1 βρέθηκε στο +17 (35-18 στο 17’).

Όλη αυτή η εξέλιξη και η αίσθηση πως δεν απειλείται η Βαλένθια οδήγησε τον Πέδρο Μαρτίνεθ στην απόφαση να μην καλέσει ούτε ένα τάιμ άουτ στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ισπανοί συνέχισαν να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και παρότι πλησίασε η ομάδα του Έργκιν Άταμαν στους 6 πόντους (56-50 στο 30’) δεν μπόρεσε να πλησιάσει περισσότερο, γεγονός που έκανε τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αισθανθεί πως δεν χρειάζεται να διακόψει τον ρυθμό που είχαν επιβάλλει οι παίκτες του, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει το Game 5 χωρίς να ζητήσει ούτε ένα τάϊμ άουτ!

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό και εξηγεί ποια ήταν η αίσθηση που άφησε στον έμπειρο τεχνικό η εξέλιξη του παιχνιδιού, καθώς ακόμη και εκεί που ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν σε απόσταση δυο σουτ (τριών πόντων) επέλεξε να μην χαλάσει τον ρυθμό της ομάδας του, γιατί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ζαν Μοντέρο και τον Μπράνκου Μπαντιό, που έχουν τα «κλειδιά», όσον αφορά τον τρόπο που επιτίθεται η ισπανική ομάδα...

