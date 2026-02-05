Οι Νικς έστειλαν τον Γιαμπουσέλε στους Μπουλς για τον Ντέιλεν Τέρι.

Αλλάζει γειτονιά ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόργουορντ πήγε στους Μπουλς. Οι Νικς τον έστειλαν στο Σικάγο και πήραν τον Ντέιλεν Τέρι.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Γιαμπουσέλε θα μείνει στο ρόστερ των ταύρων που έχουν κάνει πολλές ανταλλαγές το τελευταίο διάστημα ή θα αποτελέσει παρελθόν μετά την trade deadline.

Ο Γάλλος δεν είχε βρει τον χρόνο που θέλει στη Νέα Υόρκη και είχε φέτος 2.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ στα 8.9 λεπτά που πατούσε παρκέ. Αγωνίστηκε σε 41 ματς με τους Νικς, όλα ερχόμενος από τον πάγκο.

Όλα αυτά ενώ υπάρχουν σειρήνες και από ομάδες της Euroleague για τον παίκτη που έπαιξε στη Ρεάλ στο παρελθόν.