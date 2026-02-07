Ο Hoopfellas ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet την εικόνα του Παναθηναϊκού και με αφορμή τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, εξήγησε τι χρειάζεται να αποκτήσει η ομάδα του Άταμαν.

Μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas ανέφερε:

«Ο Χέιζ Ντέιβις είναι ένα παιδί που τον εκτιμώ πολύ και τον παρακολουθώ χρόνια. Τον είχα προτείνει στον Παναθηναϊκό του Πιτίνο για αντικαταστάτη του Ντεσόν Τόμας. Δίκαια MVP της EuroLeague. Μπορεί να είναι πολύτιμος ως ρολίστας πολυτελείας. Αλλά τώρα ακόμη και ο Κόμπι Μπράιαντ δεν μπορεί να φτιάξει την εικόνα του Παναθηναϊκου. Το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με τη δουλειά. Πρέπει να έρθει και να μάθει να συνεργάζεται και να δώσει πράγματα στην άμυνα. Το βασικό πρόβλημα είναι πως δεν έχει μέγεθος ο Παναθηναϊκός και είναι σοφτ. Μέγεθος στις θέσεις θέλει ο Παναθηναϊκός. Και θα το πάρει σε όποια θέση μπορεί, ώστε να βελτιώσει την ενέργεια και την άμυνα. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει ένας μόνο παίκτης. Πρέπει και αυτός που θα πάει στον Παναθηναϊκό να μπορεί να κουμπώσει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ψηλώσει και δεν ξέρω αν ο κόουτς το βλέπει αυτό».