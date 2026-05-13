Πρόεδρος Χάποελ στο ημίχρονο της Βαλένθια: «Ο Παναθηναϊκός δείχνει αβοήθητος»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έκανε ανάρτηση σχετικά με το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια.

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Οφέρ Γιανάι, εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του Game 5 κόντρα στη Βαλένθια.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ έγραψε: «Η ομάδα των Πρασίνων φαίνεται αβοήθητη… το δεύτερο ημίχρονο θα είναι εκρηκτικό».

Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός σκόραρε 23 πόντους στο πρώτο μέρος στη «Roig Arena», κόντρα στους Ισπανούς.