Πρόεδρος Χάποελ στο ημίχρονο της Βαλένθια: «Ο Παναθηναϊκός δείχνει αβοήθητος»
Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Οφέρ Γιανάι, εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του Game 5 κόντρα στη Βαλένθια.
Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ έγραψε: «Η ομάδα των Πρασίνων φαίνεται αβοήθητη… το δεύτερο ημίχρονο θα είναι εκρηκτικό».
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός σκόραρε 23 πόντους στο πρώτο μέρος στη «Roig Arena», κόντρα στους Ισπανούς.
Green team looks helpless… second half will be explosive— Ofer (@OferYannay) May 13, 2026
