Η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, θα αυξήσει το μπάτζετ της στα 76 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας νέο οικονομικό... σεισμό στη EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της EuroLeague και γι' αυτό είναι διατεθειμένη να επενδύσει τεράστια ποσά για να το πετύχει.

Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι, εξακολουθεί να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη και τη νέα σεζόν αναμένοντας να αυξήσει τον προϋπολογισμό της ομάδας κατά περίπου 30% σε σχέση με φέτος. Το φετινό μπάτζετ της ομάδας έφτανε τα 200 εκατομμύρια σέκελ, ενώ για τη νέα χρονιά υπολογίζεται πως θα αγγίξει τα 260 εκατομμύρια σέκελ, δηλαδή περίπου 76 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το «Sport5».

Αυτή η αύξηση στο μπάτζετ έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Χάποελ την περασμένη σεζόν με τις αλλαγές στην έδρα της ομάδας λόγω του πολέμου.

Παράλληλα, η ομάδα από το Τελ Αβίβ αποφάσισε να μη συνεχίσει με δύο διαφορετικά ρόστερ για Ευρώπη και εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά θα δημιουργήσει ένα ενιαίο σύνολο, με όλους τους παίκτες να συμμετέχουν σε όλες τις διοργανώσεις.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Δημήτρης Ιτούδης αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας, όπως και ο Ελάιτζα Μπράιαντ, ωστόσο αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Βασίλιε Μίτσιτς, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.