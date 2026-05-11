Γιανάι: «Να δω μια περιφέρεια με Μοντέρο, Μίτσιτς και Μπράιαντ»

Ο Οφέρ Γιανάι μίλησε για το ενδεχόμενο ο Ζαν Μοντέρο να υπέγραφε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ εκφράζοντας την επιθυμία του να τον δει μαζί με τους Μίτσιτς και Μπράιαντ.

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν πάρει... φωτιά αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας σεζόν τόσο σε σχέση με την εκτόξευση του μπάτζετ, όσο και με τους μεταγραφικούς στόχους που έχει θέσει η ομάδα, ανάμεσά τους και ο Ζαν Μοντέρο.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, τοποθετήθηκε στο «Sport5» για το ενδεχόμενο απόκτησης του Rising Star της EuroLeague λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ περίεργος να δω μια περιφέρεια που θα περιλαμβάνει τον Ζαν Μοντέρο, τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ελάιτζα Μπράιαντ».