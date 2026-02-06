Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει το Sold out λίγο πριν το τζάμπολ.

Καρφίτσα δεν θα πέφτει για ακόμη ένα φετινό παιχνίδι του μπασκετικού Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out και για το ματς με τη Βίρτους.

Περίπου μισή ώρα πριν το τζάμπολ εξαφανίστηκαν και τα τελευταία εισιτήρια, με τον Ολυμπιακό να έχει για ακόμη μια αναμέτρηση τον έκτο παίκτη στο πλευρό του.

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού:

SOLD OUT ξανά! ✊🏽



Το ΣΕΦ θα είναι "γεμάτο" στην αποψινή (06/02, 21.15) μάχη με τη Βίρτους Μπολόνια και η φωνή σας θα κάνει τη διαφορά. 🔥



Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξη! ❤️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/C5vfzDmoX9 February 6, 2026

