Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός 58-97: Τα highlights της αναμέτρησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τα highlights από την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού στη Ρόδο.
Ο Ολυμπιακός έκανε εύκολα το 2-0 στη σειρά κόντρα στον Κολοσσό, επικρατώντας στη Ρόδο με 97-58.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ως κορυφαίο τον Ντόντα Χολ με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Πίτερς πέτυχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Γκαλβανίνι με 14 πόντους.
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.