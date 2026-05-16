Δείτε τα highlights από την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού στη Ρόδο.

Ο Ολυμπιακός έκανε εύκολα το 2-0 στη σειρά κόντρα στον Κολοσσό, επικρατώντας στη Ρόδο με 97-58.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ως κορυφαίο τον Ντόντα Χολ με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Πίτερς πέτυχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Γκαλβανίνι με 14 πόντους.