Στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ υψώθηκε ένα μεγάλο πανό, το οποίο είναι αφιερωμένο στα 21 αδικοχαμένα θύματα της Θύρας 7.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague (6/2, 21:15), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Dubai Basketball στο Εμιράτο.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Ιταλούς, ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε ατομική στο ΣΕΦ ενώ ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε φορώντας μια μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σε δύο μέρες συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7, όταν στις 8 Φεβρουαρίου 1981 έφυγαν από τη ζωή 21 ψυχές. Είναι μέρα μνήμης για τον σύλλογο του Ολυμπιακού και οι φίλαθλοι της ομάδας, στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών, ύψωσαν ένα τεράστιο πανό, με τα πρόσωπα των θυμάτων.