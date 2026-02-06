Ολυμπιακός: Η 12άδα για το ματς με τη Βίρτους
Ο Ολυμπιακός έχει αρκετές απουσίες ενόψει του αγώνα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (21:15), γεγονός που προκαθορίζει την 12άδα που θα παρατάξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο Μόντε Μόρις, ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι εκτός, με τον Όμηρο Νετζήπογλου να επιστρέφει στην 12άδα, αποτελώντας την μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με το ματς απέναντι στην Ντουμπάι.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γκαρντ:
Τόμας Γουόκαπ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ
Φόργουορντ:
Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ
Σέντερ:
Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς
