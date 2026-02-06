Ο Ολυμπιακός έχει 4 παίκτες εκτός, γεγονός που κάνει πολύ συγκεκριμένη την 12άδα που θα παρατάξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παιχνίδι απέναντι στη Βίρτους (21:15)

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετές απουσίες ενόψει του αγώνα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (21:15), γεγονός που προκαθορίζει την 12άδα που θα παρατάξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Μόντε Μόρις, ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι εκτός, με τον Όμηρο Νετζήπογλου να επιστρέφει στην 12άδα, αποτελώντας την μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με το ματς απέναντι στην Ντουμπάι.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γκαρντ:

Τόμας Γουόκαπ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ

Φόργουορντ:

Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ

Σέντερ:

Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς