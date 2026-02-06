Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε ατομική προπόνηση πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Βίερτους Μπολόνια.

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού για το ματε απέναντι στη Βίρτους, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να δουλέψει ατομικά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Αρκετή ώρα πριν το Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια, ο Φρανκ Νιλικίνα βρέθηκε στο ΣΕΦ και δούλεψε μαζί με τον Γιάννη Καλαμπόκη και τον Δημήτρη Ροζόλη πάνω στο σουτ του, δείχνοντας σε ακρετά καλή κατάσταση.