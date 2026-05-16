Μπαρτζώκας για τη ρουτίνα πριν το Final Four: «Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια ζωή μέσα και έξω από το γήπεδο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού (97-58), αναφέρθηκε στο πώς προετοιμάζει τη ρουτίνα πριν το Final Four.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού με 97-58 , παίρνοντας εύκολα την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην εικόνα της ομάδας του και στο Final Four.

Μίλησε για τη σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ τοποθετήθηκε για τη ρουτίνα πριν το Final Four, τονίζοντας πως δεν αλλάζει τίποτα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήμασταν για ακόμα μία φορά μία σοβαρή ομάδα που σέβεται τον αντίπαλο, δεν υποτιμάει κανέναν. Η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σοβαροί για 40 λεπτά. Αν εξαιρέσουμε ένα πεντάλεπτο, οκτάλεπτο που χαλαρώσαμε, ήμασταν πολύ σοβαροί. Πρέπει να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας βλέπουν και τους δικούς μας, ειδικά στην επαρχία».

Για το πώς προετοιμάζει τη ρουτίνα του ενόψει Final Four: «Δεν αλλάζω τίποτα από την ρουτίνα μου. Αν προσπαθείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που έχει συνηθίσει να κάνεις. Και η ομάδα την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια ζωή μέσα και έξω από το γήπεδο ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται».