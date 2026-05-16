Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν στην 11άδα του Ολυμπιακού για το Game 2 κόντρα στον Κολοσσό, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να μην τον χρησιμοποιήσει.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο απέναντι στον Κολοσσό και πήρε άνετα τη νίκη (58-97), κάνοντας το 2-0 και περνώντας στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, παρότι ο Σάσα Βεζένκοβ δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο στην αναμέτρηση.

Ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ήταν πως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού προτίμησαν να τον προφυλάξουν, καθώς ακολουθεί το Final Four της EuroLeague, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να φτάσουν ως το τέρμα και να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, «ο Βεζένκοβ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο, προπόνηση έκανε χθες κανονικά, αλλά επειδή επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο, προτιμήθηκε να μη ρισκάρουμε καθόλου. Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα».