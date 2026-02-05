Ρογκαβόπουλος: Αποχώρησε από το γήπεδο εν μέσω ρίψης αντικειμένων!
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε από το παρκέ μετά την αποβολή του, ενώ την ίδια στιγμή από την εξέδρα έπεφταν αντικείμενα προς τους Πράσινους.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος περίπου στο 29' αποχώρησε, καθώς αποβλήθηκε λόγω χτυπήματος στον Λάκιτς εκτός φάσης.
- Πισωγύρισμα με αποκαρδιωτική εμφάνιση στο Βελιγράδι!
- Ο Ρογκαβόπουλος σώριασε τον Λάκιτς εκτός φάσης και αποβλήθηκε
Τη στιγμή της έντασης, τα αντικείμενα ξεκίνησαν να πέφτουν στο παρκέ, με κάποια μάλιστα από αυτά να βρίσκουν τον Δημήτρη Κοντό και τον γυμναστή του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Πασπαλά.
Εν μέσω αυτής της «βροχής» αποχώρησε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από το παρκέ, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια.
