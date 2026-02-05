Η υπόθεση της Μονακό παραμένει σε οριακό σημείο, καθώς η εξέταση του σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης αναβλήθηκε εκ νέου, την ώρα που η ομάδα οδηγείται ενώπιον του Πρωτοδικείου και το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας μπαίνει επίσημα στο τραπέζι.

Η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου και Διαχείρισης (DNCCG) με τους εκπροσώπους του Πριγκιπάτου του Μονακό, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης (05/02) με αντικείμενο την εξέταση του σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης της Μονακό, δεν πραγματοποιήθηκε τελικά και αναβλήθηκε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με την «Equipe».

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη και το τοπίο γύρω από το μέλλον της ομάδας εξακολουθεί να είναι θολό. Η DNCCG είχε σκοπό να αξιολογήσει το πλάνο «διάσωσης» του συλλόγου, ωστόσο η νέα αναβολή καταδεικνύει ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος όλες οι παράμετροι της υπόθεσης.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένδειξη της πολυπλοκότητας του ζητήματος. «Το θέμα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και, από σεβασμό στη δουλειά που έχει γίνει, ιδιαίτερα από το Πριγκιπάτο, δεν θα υπάρξει άλλο σχόλιο προς το παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά την Πέμπτη ο γενικός διευθυντής της γαλλικής λίγκας, Φαμπρίς Ζουό.

Παράλληλα, την Παρασκευή το πρωί είναι προγραμματισμένη ακρόαση στο Πρωτοδικείο του Πριγκιπάτου του Μονακό, με εμπορικό χαρακτήρα, στην οποία έχουν κληθεί οι εκπρόσωποι της Μονακό. Εκεί αναμένεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο κήρυξης αφερεγγυότητας της εταιρείας, σε μια υπόθεση που έχει πλέον λάβει και νομικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γαλλικό μέσο, ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν, είχε συναντήσεις με στενούς συνεργάτες του την Πέμπτη, προκειμένου να αναλυθούν εκ νέου όλα τα δεδομένα. Με τα χρέη του συλλόγου να εκτιμώνται από ορισμένες πηγές πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι σαφές πως το Πριγκιπάτο χρειάζεται περισσότερο χρόνο και πληρέστερη εικόνα πριν τοποθετηθεί οριστικά και αποφασίσει αν θα προχωρήσει ακόμη και στην ανάληψη της διαχείρισης της ομάδας.