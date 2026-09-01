Στραζέλ: «Το γαλλικό κοινό θα χαρεί για όσα έγιναν στη Μονακό»

Ο Μάθιου Στραζέλ σχολίασε σε γαλλικό μέσο τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Μονακό.

Από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, στις χαμηλές κατηγορίες της Γαλλίας η Μονακό. Η ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στα playoffs της EuroLeague πέρσι, έχασε τη θέση της στο EuroCup, ενώ θα αγωνίζεται στην 3η κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Μάθιου Στραζέλ, μίλησε στη «L' Equipe» με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην πρώην του ομάδα και είπε ότι οι φίλαθλοι στη Γαλλία, θα χαρούν με όσα έγιναν στη Μονακό.

Όσα είπε ο Στραζέλ

«Το γαλλικό κοινό θα χαρεί που η Μονακό δεν βρίσκεται πλέον εκεί. Νιώθω ότι ήταν κάτι που αργούσε να γίνει. Κανείς δεν ήθελε να τους βλέπει. Οπότε τους λυπάμαι.

Αλλά θα δούμε αν το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερο χωρίς αυτούς. Γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, πολύς κόσμος δεν συμπαθεί τη Μονακό. Θα δούμε αν θα παραμείνει το γαλλικό πρωτάθλημα το ίδιο ελκυστικό».