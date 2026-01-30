Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε για τα όσα συμβαίνουν στην Μονακό και τόνισε πως πρέπει να βρεθεί λύση.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε μετά την ήττα της Μονακό και αναφέρθηκε σε όλα όσα συμβαίνουν στην ομάδα του πριγκιπάτου.

Μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως οι παίκτες διαβάζουν για τα όσα συμβαίνουν και επηρεάζονται, πως με 12 παίκτες μόνο στο ρόστερ είναι δύσκολη ακόμη και η προπόνηση, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Κόρι Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν στο +10 και σταματήσαμε να παίζουμε. Δεν παίξαμε με σκληράδα, κάναμε μόνο 5 φάουλ στο ημίχρονο και έγινε ό,τι έγινε. Αν παίζαμε κανονικό μπάσκετ θα κερδίζαμε με 15 πόντους.

Πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μονακό, οι παίκτες τα διαβάζουν. Και δεν είναι και για μένα εύκολο να εύκολο να εξηγώ τι γίνεται. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Έχουμε 12 παίκτες και όλες οι άλλες ομάδες έχουν 17-18. Δεν μπορούμε ούτε προπόνηση να κάνουμε. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν, οι ίδιοι βγάζουν όλη την προπόνηση. Ποτέ δεν μίλησα και δεν μιλάω επειδή χάσαμε. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τους παίκτες μου, αλλά δεν μπορώ να μείνω έξω από αυτό. Πρέπει να βρεθεί λύση και να μην έχουμε πράγματα εκτός μπάσκετ να μας απασχολούν. Γιατί είναι ξεκάθαρο πως μας απασχολούν.

Δεν είναι δική μου δουλειά να μιλάω για αυτό. Δουλειά μου είναι να προετοιμάσω την ομάδα για τα παιχνίδια. Είχαμε έναν παίκτη εδώ, τον Κόρι Τζόσεφ και κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Έφυγε. Να ήμασταν έστω 14, αλλά δεν είμαστε ούτε 13. Ο Μακούντ είναι τραυματίας. Δεν μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν στο πρωτάθλημα και οι ίδιοι στην Ευρωλίγκα. Πού το είδατε αυτό; Που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη; Πουθενά! Δεν είναι εύκολο να παίζεις 9 μήνες και να είσαι συνεπής.

Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν είναι δική μου η ευθύνη».