Ο Τζαμάλ Μάσμπερν και οι εκπρόσωποι του τοποθετήθηκαν στο θέμα της μη υλοποίησης του deal με τη Μονακό που βρίσκεται πλέον στην τρίτη Εθνική κατηγορία της Γαλλίας.

Τη δική του θέση για το θέμα της διάλυσης της Μονακό πήρε ο Τζαμάλ Μάσμπερν μιλώντας για το ζήτημα. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και πρώην σταρ του ΝΒΑ δεν ολοκλήρωσε το σχέδιο που στόχευε στη διάσωση της ομάδας του Πριγκιπάτου, η οποία εντάχθηκε πλέον στο πρωτάθλημα της τρίτης Κατηγορίας της χώρας.

«Όλα τα μέρη δεσμεύονταν από εμπιστευτικότητα», εξήγησαν οι εκπρόσωποί του Τζαμάλ Μάσμπερν στην L'Équipe σε μια μακροσκελή δήλωση που είχε σκοπό να παρουσιάσει τη δική τους πλευρά της ιστορίας. Η Helen Holdings, είναι το επενδυτικό fund που ίδρυσε ο πρώην All-Star, το οποίο είχε τοποθετηθεί για να επενδύσει στο Πριγκιπάτο.

«Ο Τζαμάλ Μάσμπερν δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια ότι είχε οριστικοποιηθεί κάποια συναλλαγή. Παρά την προθυμία για επίτευξη συμφωνίας, αυτή δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Η Helen Holdings σκόπευε να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, να σταθεροποιήσει τον σύλλογο και να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου έργου. Ωστόσο, η συναλλαγή έθεσε ιστορικά, νομικά και οικονομικά ζητήματα που δεν μπορούσαν να επιλυθούν εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου» εξήγησαν στην επιστολή τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, κατέστη σαφές ότι ένας νέος επενδυτής θα αναλάμβανε όχι μόνο μελλοντικές υποχρεώσεις, αλλά και προηγούμενα χρέη, υφιστάμενες δεσμεύσεις και προηγούμενες υποχρεώσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία απαιτούσαν μεγαλύτερη διευκρίνιση και νομική προστασία από ό,τι θα μπορούσε εύλογα να επιτευχθεί εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου. Παρέμεναν επίσης σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με το άμεσο μέλλον του έργου και των υποδομών.

Οι ανησυχίες επηρέασαν άμεσα την ικανότητα ολοκλήρωσης της συμφωνίας, αλλάζοντας σημαντικά το προφίλ κινδύνου της επένδυσης. Στα μεταγενέστερα στάδια, ορισμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης των τραπεζών δεν μπόρεσαν να επιλυθούν, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Δεν ήταν δυνατή η υπεύθυνη αποδοχή απεριόριστης έκθεσης σε ανεπαρκώς καθορισμένες υποχρεώσεις και κινδύνους επί των οποίων ένας νέος επενδυτής θα είχε περιορισμένο, εάν όχι καθόλου, έλεγχο. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Helen Holdings και οι σύμβουλοί της εργάστηκαν για την εξεύρεση λύσεων. Αυτό αποδείχθηκε αδύνατο. Δεν επρόκειτο ούτε για απώλεια ενδιαφέροντος εκ μέρους του Τζαμάλ Μάσμπερν, ούτε για αδυναμία παροχής χρηματοδότησης.

«Ο κ. Μάσμπερν ήταν μέλος μιας κοινοπραξίας που μελετούσε αυτήν την εξαγορά, συμμετέχοντας στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας. Ένιωθε ότι η συμμετοχή του δεν δικαιολογούνταν πλέον υπό το πρίσμα των πληροφοριών που αποκαλύφθηκαν. Αποσύρθηκε πριν από οποιαδήποτε εξαγορά και δεν συμμετείχε ποτέ σε αυτήν τη συναλλαγή ή στα γεγονότα που ακολούθησαν. Η παρουσίαση αυτής της κατάστασης, ή αυτής της Μονακό, ως απόσυρσης της τελευταίας στιγμής δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τι συνέβη, ούτε τη λειτουργία μιας σοβαρής επενδυτικής διαδικασίας», καταλήγει η δήλωση που δημοσιεύθηκε στην L'Équipe.