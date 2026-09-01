Η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις τελευταίες εξελίξεις εξηγώντας ότι θα ξεκινήσει από τα χαμηλά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στα σαλόνια του γαλλικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αυτό ήταν. Τέλος εποχής για τη Μονακό και την ομάδα του Πριγκιπάτου η οποία και πήρε μέρος στον τελικό της Euroleague το 2025 υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Από εδώ και στο εξής οι Μοναγάσκοι θα προσπαθήσουν να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους, ξεκινώντας το νέο τους ταξίδι στο γαλλικό μπάσκετ από την 3η κατηγορία.

Η ανακοίνωση των Μονεγάσκων

«Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει σήμερα στην ιστορία της AS Monaco Basket. Στην καρδιά αυτής της νέας σελίδας παραμένει αυτό που αποτελούσε ανέκαθεν τη δύναμη του συλλόγου: η «Roca Family».

Οι παίκτες μας, οι εργαζόμενοι, οι φίλαθλοι, τα μέλη των ακαδημιών, οι εθελοντές, οι συνεργάτες μας και, ευρύτερα, όλοι όσοι συνόδευσαν τη Roca Team στο πέρασμα των σεζόν, μοιράστηκαν τις συγκινήσεις της, γιόρτασαν τις νίκες της και στάθηκαν δίπλα της στις δοκιμασίες, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας.

Αντλώντας δύναμη από τη στήριξη του νέου κύριου μετόχου της, των αρχών του Πριγκιπάτου, των πιστών φιλάθλων και των αφοσιωμένων συνεργατών της, η AS Monaco Basket κοιτάζει με αποφασιστικότητα το μέλλον και ξεκινά την αναθεμελίωση του αθλητικού, οικονομικού και κοινωνικού της πλάνου πάνω σε στερεές και βιώσιμες βάσεις.

Οι ακαδημίες και το κέντρο προετοιμασίας θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο σε αυτή την αναδιοργάνωση. Διότι το να προετοιμάζεις το μέλλον σημαίνει παράλληλα να μεταλαμπαδεύεις ταυτότητα, αξίες και υψηλές απαιτήσεις στις γενιές που καλούνται να φορέσουν αύριο τα χρώματα του Μονακό.

Από αυτή την εβδομάδα, ο σύλλογος θα υποβάλει τον φάκελο υποψηφιότητάς του για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της 3ης Κατηγορίας της Γαλλίας (Nationale Masculine 1 – NM1). Ο στόχος είναι σαφής: η επιστροφή.

Επιστροφή μέσα από τον αθλητισμό και το παρκέ. Να ανέβουμε, με αποφασιστικότητα και ταπεινότητα, κάθε ένα από τα σκαλοπάτια που μας χωρίζουν από το ανώτατο επίπεδο. Να ανακτήσουμε τη θέση μας στην κορυφή του γαλλικού μπάσκετ και, σταδιακά, να ζήσουμε ξανά τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιστορία της Roca Team.

Η διαδρομή θα είναι διαφορετική. Θα απαιτήσει σκληρή δουλειά, υπομονή και, περισσότερο από ποτέ, ενότητα. Ωστόσο, οι συγκυρίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς να αλλοιωθεί η ταυτότητα ενός συλλόγου, οι αξίες του και η ισχύς των φιλοδοξιών του.

Τα τελευταία χρόνια προσέφεραν στο Μονακό ορισμένες από τις λαμπρότερες σελίδες της αθλητικής του ιστορίας. Αυτές που απομένουν να γραφτούν θα φέρουν την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση σε όσους αποτελούν την ψυχή αυτού του συλλόγου.

Η «Roca Family» πάνω από όλα. Σήμερα όπως και αύριο.

Με τη στήριξη του Πριγκιπάτου, των αρχών του γαλλικού μπάσκετ και όλων όσοι πιστεύουν στο μέλλον της AS Monaco Basket, μια νέα περιπέτεια ξεκινά.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει.

Η φιλοδοξία παραμένει.

Η ιστορία συνεχίζεται.

Πάμε Μονακό»